Policiais civis do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), com apoio da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol), prenderam um homem de 36 anos de idade pelo crime de estelionato. A prisão aconteceu nessa quarta-feira, 17, na cidade de Penedo, Alagoas.

Com base nas informações da polícia, o suspeito possuía mandado de prisão por estelionato praticado em novembro de 2021. O crime teve a participação de outro homem, que já havia sido preso na Operação Apólice.

Na época, o suspeito adquiriu um veículo, realizou parte do pagamento com dinheiro em espécie e acordou de pagar o restante por dois cheques, porém a vítima verificou que tratava-se de cheques sem fundo. A vítima ainda entrou em contato com os envolvidos, que solicitaram para que a vítima aguardasse para receber o valor restante, no entanto, não houve o pagamento.

O investigado encontra-se à disposição da Justiça.

Operação Apólice

A partir de investigação do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), com apoio da Dipol e do Laboratório Contra Lavagem de Dinheiro, a Operação Apólice aconteceu em fevereiro deste ano e resultou na desarticulação de organização criminosa que fraudava seguro do tipo DPVAT. Foram cumpridos 18 mandados de prisão preventiva e 23 de busca e apreensão em Aracaju, São Cristóvão, Salgado, Lagarto, Nossa Senhora das Dores e Propriá.

A organização cooptava pessoas interessadas em dar entrada no processo administrativo para recebimento do seguro DPVAT e aplicou um prejuízo de R$ 8 milhões.