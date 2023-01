Polícia Civil prende investigado por homicídio praticado há 23 anos em SP

A Polícia Civil de Sergipe deu cumprimento ao mandado de prisão preventiva contra um investigado por homicídio no Estado de São Paulo. O crime ocorreu em 1999. Ele foi identificado após ter solicitado segunda via de carteira de identidade no Instituto de Identificação de Sergipe. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (2).

De acordo com o delegado Gustavo Mendes, no dia 28 de Dezembro, o papiloscopista Pedro Henrique, do Instituto de Identificação do Estado de Sergipe, entrou em contato informando que a instituição verificou um alerta de mandado de prisão para um solicitante de carteira de identidade em Sergipe.

Diante do alerta emitido pelo Instituto de Identificação, o homem foi encontrado no município de Umbaúba, onde solicitou o documento. Ele estava residindo no povoado Barrinha.

Ainda segundo o delegado, o investigado informou que cometeu o homicídio contra a vítima que teria tentado praticar o crime de estupro contra sua filha, à época com apenas sete anos.

O investigado encontra-se à disposição do Poder Judiciário, sendo comunicado ao Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) com apoio da Polícia Civil do Estado de São Paulo.