Polícia Civil prende investigado por latrocínio em Aracaju

O Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri), com o apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), deu cumprimento ao mandado de prisão de Williams Cruz Santos, 24 anos, conhecido como “Bronca”. A ação policial ocorreu no Jardim Centenário, bairro Olaria, nesta terça-feira (29).

De acordo com as informações policiais, Williams é investigado por latrocínio. O crime ocorreu no dia 6 de fevereiro, no bairro Santa Maria. Segundo o apurado, ele, junto com um comparsa, fez disparos de arma de fogo que resultaram na morte de Diego Santos Castro. Antes, os investigados roubaram o celular de um senhor no Paraíso do Sul, também no Santa Maria.

Depois do crime, os autores fugiram do local até que tiveram que parar nas proximidades de um condômino, em razão do pneu da motocicleta ter furado. Nesse instante, o comparsa – identificado como Cleiton Santos da Silva – foi embora a pé pela Avenida Tancredo Neves com dois celulares roubados e com a arma enrolada em uma camisa.

Quando foi abordado por uma equipe da Polícia Militar, ele confessou a prática de dois roubos no Santa Maria. A partir do flagrante de Cleiton, foram feitas diligências para chegar ao condutor da motocicleta. Já com a prisão de Williams Cruz Santos, houve a conclusão do inquérito policial. “Encerramos o caso com respostas à família, à população local e à sociedade sergipana. É um latrocínio elucidado com os autores presos”, assinalou a diretora do Depatri, delegada Viviane Pessoa.