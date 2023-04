Policiais civis da Delegacia Regional de Itabaiana prenderam em flagrante Yasmin de Jesus, 18, por tráfico de drogas. Ela foi presa nessa terça-feira (3).

De acordo com as informações policiais, o crime estava sendo praticado no bairro São Cristóvão, onde ela armazenava substância semelhante à maconha.

Na ação policial, a equipe apreendeu quase um quilo da droga. A mulher presa e o material apreendido foram encaminhados à delegacia para o registro do flagrante.