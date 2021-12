Polícia Civil prende um dos autores do latrocínio de dono de lava a jato em Socorro

O Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri) deu cumprimento ao mandado de prisão de José Cleiton Conceição da Silva, identificado como um dos três autores do latrocínio que vitimou José Marcos Menezes dos Anjos, proprietário de um lava a jato localizado no conjunto Albano Franco, em Socorro. José Cleiton foi preso nessa quarta-feira (15), em Aracaju.

De acordo com a delegada Thereza Simony, as investigações tiveram início logo após a ocorrência do crime, no dia 20 de novembro. “Desde então, a Polícia Civil vem trabalhando no sentido de identificar e localizar os autores do crime. Na semana passada, divulgamos imagens que mostravam o momento em que os investigados iam ao lava a jato, cometiam o latrocínio, saiam correndo e entravam no veículo”, relembrou.

Com a divulgação das imagens do caso, a Polícia Civil chegou à identificação dos três suspeitos – José Cleiton Conceição da Silva, conhecido como “Cleitinho”; Evaldo Gonçalves Lima, o “Galego”; e José Juliano Silva Soares, o “Chuck”. Os três investigados são moradores de Nossa Senhora do Socorro.

“A partir da divulgação da identidade dos suspeitos, a Polícia Civil recebeu diversas informações via Disque-denúncia (181) que resultaram na prisão de José Cleiton. Ele foi ouvido, interrogado e confessou a autoria do crime. Então, podemos dizer que existem indícios suficientes da participação dele no crime de latrocínio. Os demais envolvidos seguem sendo procurados pela polícia”, informou a delegada.

A Polícia Civil pede que informações e denúncias que possam levar à localização de Evaldo Gonçalves Lima e de José Juliano Silva Soares devem ser repassadas por meio da ferramenta Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.