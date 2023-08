Após desdobramento das investigações que resultaram na prisão do dono de um ferro-velho por receptação, policiais civis da Delegacia de Carmópolis recuperaram 14 toneladas de duto de transporte de uma empresa de petróleo. A ação policial foi divulgada nesta terça-feira, 15.

Segundo o delegado Eurico Nascimento, os envolvidos no crime estão todos identificados e qualificados e responderão em liberdade, devido à inexistência de estado de flagrante, no momento da abordagem policial.

As investigações seguem em andamento. A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo é garantido.