Polícia Civil recupera bens furtados em Umbaúba

Policiais civis da Delegacia de Umbaúba recuperaram bens furtados no dia 7 de janeiro no município. A ação policial foi divulgada nesta sexta-feira (13).

De acordo com as informações policiais, o autor do furto entrou, no início da manhã, pelos fundos de um estabelecimento comercial em frente ao local do furto.

Ele foi identificado por meio da análise das imagens das câmeras de segurança da região. Em contato com familiares do suspeito, os bens furtados foram encontrados.

As buscas seguem para chegar à localização do suspeito. Informações e denúncias podem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia no telefone 181.