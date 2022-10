Polícia Civil recupera em Nossa Senhora da Glória mais um veículo de locadora

Equipe de investigação da Delegacia Regional de Nossa Senhora da Glória, apurando as denúncias efetuadas, localizou no Conjunto Jardim do Sertão em anossa Senhora da Glória o veículo Ford Ka ano/modelo 2019/2019 de placa QQJ-7630 de propriedade de uma locadora de carros.

Segundo apurado, o veiculo foi alugado na cidade de Aracaju/AL no dia 17/05/2021 e, possivelmente vendido a terceiros, configurando possível crime de apropriação indébita.

A Polícia Civil pede que a população denuncie através do número 181 com o intuito de identificar todos os envolvidos.