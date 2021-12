Polícia Civil recupera motocicletas roubados em Itabaiana

Policiais civis da Divisão de Crimes Patrimoniais da Delegacia Regional de Itabaiana recuperaram duas motocicletas na Zona Rural do município. A ação policial ocorreu na tarde da terça-feira (8).

Segundo o delegado. Rafael Kaufer, a ação contou com apoio da Polícia Militar, por meio do Grupamento Especial Tático de Motos (Getam), do 3º BPM, parceria essencial à intensificação da atuação dos órgãos de Segurança Pública na localidade.

De acordo com o delegado Gledson Santos, as motocicletas tinham sido roubadas na região do agreste sergipano, e as investigações seguirão para responsabilização dos autores.

A Polícia Civil registra que as informações repassadas pela população por meio do Disque-Denúncia (181) são fundamentais para elucidação dos crimes.