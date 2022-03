Polícia Federal apreende 1,3 tonelada de cocaína em embarcação no Rio Sergipe

Aracaju/SE – A Polícia Federal apreendeu, nesta segunda-feira (28/3), cerca de 1,3 tonelada de cocaína no interior de uma embarcação interceptada pela Marinha do Brasil, em fiscalização de rotina no Rio Sergipe.

Policiais federais foram acionados e, após revista, encontraram a droga escondida sob o assoalho e demais compartimentos da embarcação. Três homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas.

Os envolvidos devem responder por associação para o tráfico e tráfico de drogas, cujas penas, se somadas, podem ultrapassar os 25 anos de reclusão.