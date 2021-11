Polícia Militar apreende 1,5 kg de maconha na Zona Norte de Aracaju

Policiais militares do Batalhão de Radiopatrulha (BPRp) apreenderam, nessa quinta-feira (11), cerca de 1,5 kg de maconha durante patrulhamento no bairro Santos Dumont, Zona Norte de Aracaju.

Segundo relato policial, a guarnição realizava o policiamento preventivo no referido bairro, quando foi informada que um indivíduo estaria agredindo uma mulher nas proximidades da rua Jaime Paulo.

Imediatamente, os militares se deslocaram até o local informado e avistaram um homem com as mesmas características recebidas. O indivíduo, ao notar a aproximação policial, empreendeu fuga, pulando diversos muros de residências. Na ação, ele acabou dispersando uma bolsa contendo aproximadamente 1,5 quilo de maconha, uma balança de precisão e um caderno com anotações referentes à comercialização de materiais entorpecentes.

O caso foi encaminhado à Central de Flagrantes para adoção das medidas cabíveis.

Fonte: Ascom PM/SE