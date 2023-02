Polícia Militar apreende pistola 9mm em Nossa Senhora da Glória

Policiais militares do Batalhão de Polícia de Caatinga (BPCaatinga) prenderam quatro homens no Bairro Divineia, Nossa Senhora da Glória, no Alto Sertão de Sergipe. O caso ocorreu na madrugada do sábado (4).

Segundo a policia, durante rondas na localidade, os militares ouviram disparo de arma de fogo. Logo em seguida, notaram um veículo Fox, cor cinza, com quatro ocupantes em atitude suspeita. Na abordagem foram apreendidas uma pistola 9mm e nove munições em posse do motorista.

O homem assumiu a autoria do disparo e a propriedade da arma. Ele também disse que possuía o Certificado de Registro de Arma de Fogo (Craf), e que não tinha autorização para o porte.

Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Nossa Senhora da Glória pra adoção das medidas legais cabíveis.

Fonte: Ascom PM