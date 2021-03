Polícia Militar interrompe festa clandestina em Nossa Senhora da Glória

Na noite desta quarta-feira, 24, equipes da Companhia Independente de Operações Policiais em Área de Caatinga (Ciopac) receberam denúncia sobre uma festa clandestina no Povoado Tanque de Pedra, município de Nossa Senhora da Glória.

Em um bar, localizado na zona urbana do povoado, estava ocorrendo uma festa clandestina com aglomeração de pessoas, a maioria jovens, contrariando as normas das autoridades públicas que estabelecem restrições para a contenção da pandemia do coronavírus, bem como fazendo uso abusivo de instrumentos sonoros, causando perturbação ao sossego alheio. Imediatamente, as equipes foram ao local e constataram a veracidade dos fatos, sendo iniciada a intervenção estatal com abordagens e buscas.

Durante o procedimento, foi constatado a aglomeração de pessoas fazendo uso de bebidas alcoólicas, e propagação de poluição sonora, inclusive menores de idade. Diante dos atos ilícitos, todos os envolvidos foram levados para a Delegacia Plantonista de Nossa Senhora da Glória, a fim de que fossem lavrados os procedimentos legais cabíveis.

Informações da PM