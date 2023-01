Polícia Militar prende dois homens por tráfico de drogas na Zona Norte de Aracaju

Na noite da última sexta-feira, 30, o Grupamento Especial Tático de Motos (Getam) prendeu dois homens por tráfico ilícito de drogas e apreendeu um simulacro de pistola, próximo à praça, na Avenida Tiradentes.

A equipe foi acionada por populares que comunicaram a existência de um movimento suspeito na região da praça do Conjunto Tiradentes. Ao verificar a situação, os policiais depararam-se com dois homens realizando tráfico de substâncias ilícitas.

Ao prosseguir com a busca pessoal na frente da casa de um dos suspeitos, os policiais encontraram buchas de maconha e R$98,00 em espécie com um deles, e com o outro, inicialmente, nada foi encontrado, mas indícios possibilitaram que os militares encontrassem plantas de maconha na sala e em outros cômodos da residência.

Além das plantações, foram encontrados ainda mais de 200 embalagens de plástico, um simulacro de pistola, uma balança de precisão, máquinas de cartão de crédito, papéis dos tipos seda, filme e alumínio, cocaína fracionada e maconha.

Os envolvidos e todo o material apreendido foi encaminhado à Central de Flagrantes para adoção das medidas legais cabíveis.

Fonte: Ascom PM