Polícia Militar prende homem por falsidade ideológica em Glória

Na tarde de ontem, 23, militares da Companhia Independente de Operações Policiais em Área de Caatinga prenderam um homem por falsidade ideológica em Nossa Senhora da Glória.

O suspeito se identificou como policial na sede da SMTT da cidade, o que causou desconfiança nos agentes, que acionaram a PM imediatamente.

As equipes Cascavel 01 e 02 foram ao local e abordaram o homem, que possuía papéis com várias anotações contendo nomes de agentes da SMTT. Com o levantamento da ficha criminal do suspeito, os policiais constataram que o mesmo já vinha sendo investigado pela prática de estelionato.

Ele foi detido e conduzido à Delegacia Plantonista de Nossa Senhora da Glória, a fim de prestar os devidos esclarecimentos.