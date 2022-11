Polícia Militar prende mais três foragidos do Copemcan em Socorro

Mais três foragidos do Complexo Penitenciário Dr Manoel Carvalho Neto (Copemcan) foram encontrados nesta quarta-feira, 2. Os internos recapturados são Cleidson de Araújo Miranda, Jonh Anderson Santos e José Obede Santos Tavares.

Eles foram presos por equipes do 5° Batalhão da Polícia Militar (5°BPM) em uma área de vegetação no conjunto Jardim, em Socorro.

Outros dois foragidos já foram encontrados. José Josier foi localizado no povoado Cardoso, entrou em confronto com a Polícia Militar e veio a óbito. E Diego Santos foi encontrado pela Polícia Penal na região dos mercados centrais de Aracaju.

As buscas seguem em andamento para recapturar o último interno foragido do Copemcan. Ele é conhecido como Antônio do Carmo ou Antônio Carlos.

Os quatro internos recapturados serão encaminhados para o Copemcan.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre a localização do último foragido – Antônio do Carmo ou Antônio Carlos – podem ser repassadas ao Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.