Polícia Militar prende suspeito de tráfico de drogas no Complexo Taiçoca, em Socorro

Militares do Batalhão de Radiopatrulha e da Força Tática do 5° Batalhão de Polícia Militar (5º BPM) prenderam Fabrício Santos Santana, 23 anos, que já possui passagens pelo sistema prisional pelo crime de tráfico de drogas. Ele foi detido em posse de entorpecentes durante ação policial no Complexo Taiçoca, em Nossa Senhora do Socorro, nessa terça-feira (22).

A ação policial também resultou na apreensão de 3,5 kg de maconha em tabletes, além de 310 buchas do mesmo entorpecente, 76 pinos cheios, uma pedra pesando 125 gramas e mais 15 invólucros de cocaína, 285 pedras de crack, uma balança de precisão e um celular.

Segundo as informações policiais, durante ações de policiamento preventivo pela cidade de Nossa Senhora do Socorro, policiais militares do BPRp e da Força Tática receberam a informação de que, na Taiçoca de Dentro, um indivíduo estaria realizando o armazenamento de entorpecentes para posteriormente realizar sua distribuição.

O suspeito, identificado Fabrício Santos Santana, foi interceptado, abordado e na sacola que havia sido dispersada, foi encontrado o material ilícito. O suspeito recebeu voz de prisão e todo o material foi apreendido e conduzido para o Departamento de Narcóticos (Denarc), onde todas as demais medidas legais foram tomadas.