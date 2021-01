Policiais Civis De Glória Em Ação Conjunta Com Delegacia De Homicídios Cumpre Mandado De Prisão Temporária Por Homicídio

Na manhã desta quarta-feira, 27/01/21, a Polícia Civil do Estado de Sergipe, através da 4ª Divisão A do DHPP, efetuou NA CIDADE DE Nossa Senhora da Glória a prisão de Mônica da Silva Santos, em cumprimento a mandado de prisão temporária expedido pela 2ª Vara Criminal de Socorro-SE.

Segundo informações constantes no procedimento administrativo inquisitorial, Mônica é investigada por participação no homicídio de Alexandre Criathian dos Santos Menezes, 26, ocorrido no dia 01/09/20, no Conj. Marcos Freire I, Socorro.