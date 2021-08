Polícias Civil e Militar encontram suspeito de roubos e furtos em Aquidabã

Após o recebimento de uma denúncia anônima informando que um homem estaria rondando uma residência com o objetivo de praticar um roubo na cidade de Aquidabã, as polícias Civil e Militar localizaram o investigado Isaías dos Santos, 35. A ocorrência aconteceu na noite dessa quarta-feira (4).

Segundo as informações policiais, de posse das informações, as Polícias Civil e Militar realizaram rondas na localidade e encontrou Isaías, o qual, ao perceber a polícia, adentrou em uma casa abandonada. As polícias fizeram o cerco e o suspeito reagiu com disparos de arma de fogo.

Após o confronto, o suspeito foi socorrido e encaminhado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. O armamento utilizado por ele foi apreendido. Isaias havia sido preso por duas vezes, por roubo a mão armada e estava em liberdade.

Ainda conforme o apurado nas investigações, contra o investigado pesava mais de 20 furtos a residências e outros roubos, na cidade de Aquidabã, situação que estava deixando a população apavorada e apreensiva.