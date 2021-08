PM e PC localizam suspeito foragido de Alagoas no município de Propriá

Uma ação conjunta das polícias Civil e Militar, por meio da Delegacia Regional de Propriá e do 2º Batalhão de Polícia Militar (2° BPM) , resultou, na manhã desta quinta-feira (05), na prisão de um foragido da justiça de Alagoas, suspeito de tráfico de drogas. O indivíduo foi localizado no município de Propriá, região do Baixo São Francisco sergipano.

Segundo relato policial, após uma operação em Malhada dos Bois, as equipes receberam informação de que um foragido da justiça alagoana teria chegado em Propriá, fugindo em razão de um confronto com a Polícia Militar alagoana na cidade de Penedo.

Após buscas na localidade, os policiais encontraram o suspeito, dando voz de prisão. O criminoso acabou reagindo sacando um revólver, mas foi atingido e contido. Ele foi socorrido para o hospital de Propriá. Na ação, uma arma de fogo foi apreendida.

Após consulta, foi constatado um mandado de prisão contra o acusado pelos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas.

O caso foi encaminhado à Delegacia Regional de Propriá, para adoção das providências cabíveis.