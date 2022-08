Polícias Civil e Militar recuperam em Nossa Senhora Glória caminhão roubado em Pernambuco

Policiais civis do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), em trabalho conjunto com militares da Companhia Independente de Operações em Área de Caatinga (Ciopac), recuperaram na noite da quinta-feira, 25, no município de Nossa Senhora da Glória, um caminhão roubado em Pernambuco no dia 16 de agosto. Na ação ocorrida no Sertão Sergipano, os policiais prenderam em flagrante um homem suspeito de esconder o veículo.

Segundo informações da polícia pernambucana, o caminhão transportava uma carga de 16 toneladas de carne refrigerada. No momento do roubo, criminosos armados abordaram o motorista na BR-232, roubaram o veículo e a mercadoria, e abandonaram o condutor em uma área de mata.

A partir de investigações da Polícia Civil de Pernambuco e de troca de informações com as forças policiais de Sergipe, foi possível chegar à localização do veículo de carga. As investigações continuam, no sentido de prender outros envolvidos na associação criminosa.