PORTO DA FOLHA : Suspeito de envolvimento em roubos de gado morre após confronto policial

Um homem suspeito de envolvimento em roubos de gado morreu após reagir à abordagem policial na noite desta quinta-feira (20), no município de Porto da Folha. Segundo a Polícia Militar, ele era um ladrão bastante temido na região por subtrair animais e ameaçar as vítimas.

A ação ocorreu durante um patrulhamento na localidade, quando os agentes abordaram um carro com três ocupantes. Nesse momento, o motorista teria descido do veículo com uma arma de fogo, efetuando disparos contra a guarnição.

O suspeito foi atingido durante o confronto e socorrido para o hospital, sendo constatado o óbito. Ele estava em posse de um revólver cal. 38, contendo seis munições, sendo uma deflagrada, uma intacta e cinco picotadas.

Os passageiros, por sua vez, alegaram que eram vizinhos do suspeito e tinham ido beber com ele, sem ter conhecimento do histórico criminoso. Ainda de acordo com a polícia, a informação foi confirmada por populares.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

Fonte A8