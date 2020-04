Prefeitura de Glória anuncia importantes mudanças na Feira Livre

Para conscientização e proteção de todos, o Município de Nossa Senhora da Glória emitiu um novo decreto atualizando as normas sobre o funcionamento da Feira Livre e tomou decisões que prevêem barrar o avanço do Coronavírus na cidade. Nossa Senhora da Glória contabiliza dois casos confirmados, e um dos pedidos é para que a população siga a risca todas as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS).

De acordo com o Decreto nº 1601, de 14 de abril de 2020, fica garantido a realização da FEIRA LIVRE do MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/SE, para comercialização, exclusiva de gêneros alimentícios e produtos agrícolas, com a observância das seguintes medidas sanitárias e estruturais:

I – A FEIRA LIVRE ocorrerá, somente, nas SEXTAS-FEIRAS (das 14 horas às 20 horas; e aos SÁBADOS (das 5 horas às 13 horas);

II – Quanto a comercialização de lanches e alimentação caseira (barracas), somente ocorrerá na modalidade de entrega (delivery), não sendo permitido o fornecimento para consumo nos estabelecimentos;

III – As bancas móveis deverão manter uma distância mínima uma das outras de 2,5 metros (dois metros e meio);

IV – Quanto aos Mercados de Carne e do Peixe, funcionarão, aos SÁBADOS, das 5 horas às 13 horas, observando-se a distância mínima exigida, evitando-se o risco de haver uma aglomeração.

Mudanças



Para ajudar acombater o avanço da pandemia do Coronavírus, o Município está adequando a Feira Livre, fazendo o fechamento de toda a área e com isso criando três pontos de entrada/saída para população. Em pontos estratégicos da feira, serão instaladas pias portáteis para higienização das mãos dos consumidores e feirantes. Vale destacar que servidores da saúde estarão em toda a feira, orientando sobre as normas de segurança, prevenção e combate ao coronavírus.

Suspensa



Fica suspensa, por tempo indeterminado, a realização da FEIRA DE LIVRE DE ANIMAIS, realizada aos SÁBADOS, no antigo Matadouro, ficando ainda, suspenso a comercialização de aves na Praça do Centro de Abastecimento (CEASA), a fim de evitar a aglomeração de pessoas.

Recomendações

Recomenda-se a presença de apenas duas pessoas por família e que não tragam crianças.

Caso estejam com sintomas gripais, fiquem em casa;

Idosos evitem vir à feira, peça ajuda a algum parente;

Feira Livre não é lugar para passeio, por isso só vá se houver necessidade.

“As feiras livres oferecem alimentos de qualidade em um ambiente ao ar livre. O funcionamento desses equipamentos é muito importante tendo em vista a oferta dos produtos para a população”.

Município de Nossa Senhora da Glória

Assessoria de Comunicação