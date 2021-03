Prefeitura publica novo decreto sobre restrições

Foi publicado no diário oficial do município de Nossa Senhora da Glória, o decreto N° 286, sobre as novas medidas de restrição no enfrentamento ao Covid-19.

O novo decreto proíbe atividades de bares, restaurantes e estabelecimentos similares que terão funcionamento até às 18h da sexta-feira (05) até a segunda-feira 5h da manhã. Porem serão permitidos serviços de entrega (Delivery).

SOBRE A FEIRA LIVRE

A feira livre deste sábado (06), ocorrerá normalmente, porém encerrará às 13h. Mas ficará proibido abertura de bares, restaurantes e estabelecimentos similares.

A feira do próximo sábado (13), será antecipada para a sexta-feira, afim de minimizar impactos econômicos causados pelo fechamento de parte do comércio.

OUTRAS

Áreas de saúde e segurança e todas as atividades essenciais e não essenciais deverão funcionar com capacidade máxima de ocupação de 50%.