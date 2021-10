PRF e Polícia Civil da Paraíba localizam e prendem suspeitos de furto praticado em Glória

Na noite de segunda-feira, 18, uma ação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Civil da Paraíba resultou na prisão de dois homens suspeitos de terem furtado a loja O Boticário, localizada em Nossa Senhora da Glória.

No dia 07 deste mês, três homens invadiram o estabelecimento através de arrombamento e furtaram uma grande quantidade de produtos, além de dois notebooks e um aparelho DRV de gravação. Imagens de segurança foram apreendidas pela equipe da Delegacia Regional de Nossa Senhora da Glória, responsável pelo caso, e foi possível identificar o veículo utilizado no crime na noite dessa segunda-feira. Sob posse do veículo estavam Anderson Henrique Lima Tomás e Zairton Lima Silva.

Após averiguação, ambos os suspeitos foram identificados como autores do crime de furto ocorrido na loja O Boticário. Com Anderson e Zairton foram apreendidos um pé de cabra, um alicate e algumas chaves de fenda que, segundo a polícia, possivelmente foram utilizadas para forçar a entrada nos estabelecimentos. Além desses itens, foram também apreendidos alguns produtos furtados da O Boticário de Nossa Senhora da Glória.

Segundo informações, Anderson e Zairton já são conhecidos por participarem de uma organização criminosa especializada em realizar furtos com rompimento de obstáculos em diversos estabelecimentos comerciais. Em especial, os estabelecimentos foram identificados como as lojas de cosméticos O Boticário dos estados da Paraíba e Rio Grande do Norte.