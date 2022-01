PRF recupera na BR-101 veículo roubado em Salvador

Na tarde de terça-feira, 25, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperaram um veículo roubado. A ação aconteceu no km 89 da BR-101, município de Nossa Senhora de Socorro.

Ainda de acordo com a PRF, a equipe fazia o trabalho de ronda quando deu ordem de parada ao condutor de um automóvel HYUNDAY/HB20. Durante fiscalização, os policiais encontraram adulterações em alguns sinais identificadores do veículo. Eles descobriram ainda que o carro se tratava de um clone, já que as informações verdadeiras remetiam a outro automóvel de mesma marca e modelo com queixa de roubo, registrada em 2017 na cidade de Salvador/BA.

O motorista, que alegou ter obtido o veículo há cerca de um mês através de uma transação comercial feita com um conhecido, foi encaminhado à Polícia Judiciária.

Com informações da PRF