Propriá: Polícia Civil deflagra operação e localiza ex-presidiário investigado por tráfico de drogas

Policiais civis da Delegacia Regional de Propriá deflagraram uma operação para prisão de um casal envolvido com o tráfico de drogas no município na manhã desta terça-feira (20). Na ação policial, um investigado, que é ex-presidiário, entrou em confronto com as equipes policiais e a companheira dele foi presa em flagrante. A operação ocorreu na localidade conhecida como “Rua do Gás”.

O casal havia sido preso em flagrante, pela própria Polícia Civil, no dia 24 de maio deste ano. Na data, ambos foram detidos em posse de maconha, crack e cocaína, além de uma arma de fogo, de calibre 38, que estava com seis munições. O investigado, conhecido como “Nem”, estava solto há cerca de uma semana e continuou a prática do tráfico de drogas, tendo adquirido uma outra arma de fogo, que era vista em sua posse.

Diante do que foi apurado nas investigações, foi deflagrada a operação desta terça-feira. O suspeito reagiu à abordagem policial, sendo atingido, socorrido, encaminhado ao hospital, mas não resistindo aos ferimentos e vindo a óbito. Já a companheira dele, conhecida como “Stephanie” foi presa em flagrante. Na ação policial, além da arma de fogo utilizada por “Nem”, também foi apreendida uma quantidade de crack.