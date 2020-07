Rapidinhas da Política: Após se colocar a disposição, Ancledson volta para secretaria

Tem uma frase que diz: “Quem se antecipa, governa”.

Essa frase, não serviu bem para o ex-novo Secretário de Obras Ancledson Alves, que tentou desbancar seus concorrentes a pré-candidato a vice no grupo liderado pelo ex-prefeito Sérgio Oliveira.

Há quem diga que a não indicação do nome do Secretário de Obras para ser vice na chapa, causou desconforto no grupo, que tentou a todo custo maquiar a situação. Prova disso, foi uma entrevista a Xodó FM há algumas semanas atrás, onde o mesmo teve que “acompanhar” presencialmente a entrevista de Chico e Sérgio, para demonstrar que existia união no grupo.

Porém as palavras de Sérgio, deixou muita gente com uma pulga atrás da orelha: “ Eu tô vendo o filme de 2004”. Sérgio se referia ao racha que o grupo sofreu na época.

Mas ao que parece os ânimos se acalmaram, pelo ao menos até o momento. Como não houve DISPOSIÇÃO para a aceitação de Ancledson, o mesmo retornou as atividades como Secretário de Obras.