São Paulo inaugura memorial em homenagem às vítimas da covid-19

No dia em que a cidade de São Paulo completa 467 anos, a prefeitura paulistana inaugura um memorial em homenagem às vítimas do novo coronavírus. O memorial foi instalado hoje (25) no Parque do Carmo, na zona leste.

Para a homenagem, a prefeitura instalou uma escultura, que foi doada pelo Ministério Público, em parceria com o Projeto Hígia Mente Saudável. O monumento conta com uma cápsula do tempo, onde pessoas poderão deixar mensagens de condolências e contar suas experiências de enfrentamento à covid-19 [a doença provocada pelo novo coronavírus].

Segundo a prefeitura, as mensagens recebidas serão codificadas e transformadas em cápsulas, que serão depositadas na base da obra, contando a história daqueles que se foram e mensagens de condolências daqueles que perderam um ente querido. As cápsulas serão lacradas na base do monumento pelo período de 100 anos, para que se tenha uma memória da pandemia para as futuras gerações.

A ideia é que, neste local, os frequentadores do parque tenham um espaço físico de reflexão. Também neste parque, desde julho, já estavam sendo plantadas árvores nativas da Mata Atlântica para homenagear os mortos da covid-19.

Até hoje (25) foram plantadas 3.338 mudas no Parque Natural Municipal Fazenda do Carmo e outras 3.303 no Parque do Carmo, totalizando 6.641 árvores de espécies nativas: araçá, ipê-branco, jequitibá-branco, aroeira-pimenteira, pitanga, goiaba, jabuticaba, paineira, cereja-do-rio-grande, uvaia, jatobá. Todas as mudas são provenientes do Viveiro Harry Blossfeld.