Sergipe registrou 516 novos casos de Covid-19

As 22 mortes foram: homem, 65, de Aracaju, com cardiopatia e hipertensão; homem, 54, de Aracaju, com hipertensão e diabetes; mulher, 63, de Aracaju, sem comorbidade; mulher, 57, de Itabaianinha, sem comorbidade; mulher, 72, de Aracaju, com hipertensão e diabetes; mulher, 55, de Indiaroba, sem comorbidade; mulher, 50, de Aracaju, com obesidade; mulher, 81, de Aracaju, com doença cardiovascular e diabetes; homem, 88, de Aracaju, com hipertensão e diabetes; mulher, 67, de Aracaju, com hipertensão e obesidade; homem, 82, de Aracaju, sem comorbidade; homem, 73, de Aracaju, com hipertensão e diabetes; homem, 60, de Aracaju, sem comorbidade; homem, 83, de Aracaju, com hipertensão; mulher, 52, de São Cristóvão, sem comorbidade; homem, 67, de Nossa Senhora do Socorro, com hipertensão e diabetes; mulher, 65, de São Cristóvão, com hipertensão, diabetes e obesidade; homem, 64, de Itabaiana; com doença obstrutiva periférica; homem, 45, de Nossa Senhora do Socorro, sem comorbidade; mulher, 56, de Itaporanga, com hipertensão e diabetes; homem, 62, de Nossa Senhora do Socorro; com obesidade; homem, 79, de Nossa Senhora do Socorro, com cardiopatia e hipertensão.