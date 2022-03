Polícia Civil de Propriá prende suspeito de estelionato, por venda indevida de terrenos

Policiais civis da Delegacia Regional de Própria deram cumprimento ao mandado de prisão preventiva contra um suspeito de praticar o crime de estelionato, na tarde desta quinta-feira (31), no município alagoano de Porto Real do Colégio. O investigado se passava por proprietário de terrenos e vendia lotes de terceiros indevidamente.

Segundo as investigações, o homem fingia ser dono de lotes residenciais do município de Propriá e os vendia de forma fraudulenta, falsificando contratos de compra e venda do bem, de modo a vendê-lo posteriormente. Uma vez vendido o terreno, o comprador tomava ciência de ter sido vítima de estelionato, ao se deparar com o verdadeiro proprietário do local, normalmente quando iniciava alguma benfeitoria na propriedade.

O suspeito poderá ser indiciado pelo crime de estelionato, seguindo o artigo 171 do Código Penal, configurando pena de reclusão de um a quatro anos, e multa.