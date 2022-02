SERGIPE X CONFIANÇA: Clássico fica no empate em Aracaju

O maior clássico do futebol sergipano movimentou todo o estado de Sergipe nesta quinta-feira (03/02) com uma estrutura jamais observada no campeonato estadual dentro e fora de campo. Com uma organização digna de grandes eventos e com logística montada pelos profissionais da Federação Sergipana de Futebol (FSF) em parceria com a Polícia Militar de Sergipe nenhuma intercorrência foi registrada nas dependências da arena Batistão.

Com a bola rolando as atletas das duas equipes corresponderam dentro de campo e duas equipes um excelente futebol. No primeiro tempo o torcedor acompanhou uma partida que ficou na história do nosso futebol. Um jogão, o Confiança foi o primeiro a abrir o placar em cobrança de pênalti. O meia Álvaro foi derrubado na área e o atacante Renan Gorne não perdoou e abriu o placar. Aos 45, Sergipe respondeu em uma hora cruzada bem trabalhada entre o Doda e o atacante Kaio Wilker que chutou para empatar a partida.

No segundo tempo, o Confiança foi pressionou em diversas oportunidades, mas o ataque azulino parou nas defesas do goleiro Kennedy. O goleiro colorado foi o destaque da partida. O clássico ficou mesmo no empate em 1×1. O público pagante da partida foi de 5.867 torcedores e não pagantes 1.941 torcedores. Um total de 7.808 pessoas para uma renda bruta de 190.675,00 reais.

O estadual terá sequência nesta sexta-feira e segue no fim de semana. Acompanhe os confrontos do Sergipão 1Xbet:

Sexta-feira (04/02)

20h15 – Falcon x América de Propriá, na arena Batistão, em Aracaju

Sábado (05/02)

15h15 – Boca Júnior x Frei Paulistano, estádio Jairton Menezes, em Frei Paulo

16h – Lagarto x Itabaiana, estádio Paulo Barreto, em Lagarto

Segunda-feira (02/07)

20h15 – Confiança x Atlético Gloriense, na arena Batistão, em Aracaju

Quarta-feira (09/02)

15h15 – Maruinense x Sergipe, estádio Fernando França, em Carmopólis

15h15 – América de Propriá x Lagarto, estádio Miguel Queiroz, em Porto Real do Colégio

FSF