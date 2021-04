SES diz que não há risco de desabastecimento de oxigênio nas Unidades Hospitalares

NOTA

A Secretaria de Estado da Saúde informa que, neste momento, não há risco de desabastecimento de oxigênio nas Unidades Hospitalares da rede pública de Sergipe. O Estado tem contrato de distribuição com a empresa CR Oxigênio com previsão de fornecimento, em tese, suficiente para atendimento integral do Estado de Sergipe.

Como medida preventiva, diante do aumento expressivo de casos de infectados pela Covid-19 e de alta demanda por oxigênio na rede hospitalar de Sergipe, o Poder Judiciário concedeu liminar ao Estado de Sergipe determinando que a Messer Gases – empresa que fornece oxigênio hospitalar para o estado, priorize a produção de oxigênio medicinal em detrimento do industrial e que forneça, caso haja necessidade e em caráter excepcional devido à pandemia, o volume de até 450 mil metros cúbicos, com produção na planta de Camaçari, Estado da Bahia. A decisão liminar vai garantir o abastecimento do oxigênio hospitalar e a assistência aos pacientes que dele necessitarem.