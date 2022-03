Suspeito de roubar veículo dos Correios é preso pela PF em Socorro

Um homem suspeito de roubar uma viatura dos Correios foi preso durante uma operação da Polícia Federal na manhã desta terça-feira (2), em Nossa Senhora do Socorro. Considerado como elemento de alta periculosidade, ele já havia sido condenado pelo crime de roubo e tem um mandado de prisão preventiva por homicídio em aberto.

De acordo com as investigações, o crime ocorreu no dia 15 de outubro de 2021, no Conjunto Fernando Collor. Outro homem envolvido na participação morreu após entrar em confronto policial há cerca de três meses.

A ação, intitulada como ‘Pombo Correio’, é realizada pela Delegacia de Repressão a Crimes Contra o Patrimônio, com troca de informações entre a Polícia Militar e Civil.

Fonte: A8