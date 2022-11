Último foragido do Copemcan é recapturado pela Polícia Militar

O último foragido do Complexo Penitenciário Dr. Manoel Carvalho Neto (Copemcan) foi recapturado pela Polícia Militar na manhã deste sábado (5). Antônio do Carmo, ou Antônio Carlos, foi encontrado escondido embaixo da ponte sobre o rio Poxim, na BR-101, em São Cristóvão.

Com a prisão de Antônio do Carmo, ou Antônio Carlos, todos os seis foragidos do Copemcan foram encontrados.

O primeiro a ser encontrado foi José Josier que foi localizado no povoado Cardoso. Ele entrou em confronto com a Polícia Militar e veio a óbito. Já o segundo a ser localizado foi Diego Santos, que foi encontrado pela Polícia Penal, na região dos mercados centrais de Aracaju.

Em seguida, foram recapturados Cleidson de Araújo Miranda, Jonh Anderson Santos e José Obede Santos Tavares. Eles foram presos pela Polícia Militar em uma área de vegetação em Nossa Senhora do Socorro. Os cinco presos foram encaminhados ao Copemcan para a continuidade do cumprimento das respectivas penas.