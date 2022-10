Último dia de evento do Prêmio Influenciadores Digitais trouxe diversos debates

Com mais uma edição concluída, o Prêmio Influenciadores Digitais, produzido pelo Cecom – Centro de Estudos da Comunicação e pela Plataforma Negócios da Comunicação, chegou ao seu final nesta última terça-feira (25). O segundo e último dia de painéis e premiações iniciou-se com uma introdução realizada por Márcio Cardial, publisher da Negócios da Comunicação e diretor do CECOM – Centro de Estudos da Comunicação, que destacou o crescimento exponencial da plataforma Tik Tok e suas ameaças à hegemonia das outras plataformas.

Durante o evento, várias premiações foram entregues a influenciadores de diversos setores da economia – “Gastronomia”, “Humor”, “Maquiagem”, “Pets”, “Moda”. O destaque ficou por conta da categoria “Meio Ambiente e Sustentabilidade”, que contou com a participação das influenciadoras Fernanda Cortez (Menos 1 lixo) e Carol Costa (Minhas Plantas), que destacaram a plataforma “YouTube” como a mais utilizada no ramo dos creators. Ressaltaram ainda a importância de mudança de visão em que está acontecendo em relação à natureza, onde as plantas e animais estão sendo mais valorizados e respeitados. Além delas, Vinicius Ferreira do “Papo de Biólogo” e Richard Rasmussen também foram premiados na mesma categoria.

Outro bate-papo que se destacou foi a categoria “Organização e DIY”, com as influenciadoras premiadas Flávia Ferrari e Nina Braz, que contaram sobre a valorização do “Faça você mesmo (DIY)” principalmente durante o período de pandemia. O debate, mediado por Fernanda Dabori, CEO da Advice Comunicação Corporativa, também trouxe à discussão a questão da importância do autoconhecimento e das necessidades individuais na organização dos ambientes. Além das duas influenciadoras presentes na conversa, Rafaela Oliveira do “Organize sem frescuras”, também foi premiada na categoria.

No último dia do evento aconteceu também a premiação da categoria “Empoderamento e Body Positive”, com a participação do destaque da categoria, a atriz e comunicadora Mariana Xavier. A criadora de conteúdo destacou que: “se estou alcançando tantos seguidores e recebendo todo esse carinho e reconhecimento é porque o que eu faço é verdadeiro. O grande diferencial é a autenticidade, quando mais autêntico e verdadeiro você for, mais longe você chega”.

Juntamente com a 7ª edição do Prêmio Influenciadores Digitais, aconteceu o 11º Fórum sobre Marketing de Influência, evento que debateu assuntos relevantes para a sociedade e para a mídia e contou com a presença de vários influenciadores e profissionais da área.

Para acompanhar a íntegra do segundo dia de evento, basta clicar aqui.

Sobre a Plataforma Negócios da Comunicação

A Negócios da Comunicação é formada por entusiastas da comunicação que trabalham pela transformação desse mercado. Com um olhar multiplataforma, seu propósito é entregue por meio de fóruns, pesquisas, premiações, programas de educação e a revista Negócios da Comunicação. Com 20 anos de existência, a Plataforma Negócios da Comunicação se dedica a entregar conteúdo relevante sobre jornalismo, influência digital e comunicação para jornalistas, influenciadores e microinfluenciadores digitais e profissionais de comunicação e marketing das marcas e agências.

Sobre o Cecom

O Cecom – Centro de Estudos da Comunicação – tem o propósito de disseminar projetos que valorizem os profissionais e as profissões que edificam e desenvolvem as narrativas de nossa sociedade.