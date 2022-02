Vocalista do Calcinha Preta pede “jejum nacional” por recuperação de Paulinha Abelha

O vocalista do grupo Calcinha Preta Daniel Diau, usou as redes sociais para pedir orações e jejum em prol da recuperação de Paulinha Abelha. A cantora está internada desde o dia 11 por conta de problemas renais e uma bactéria no cérebro.

Diau compartilhou no stories do Instagram um cartaz anunciando o início de um “jejum nacional” nesta segunda-feira (21). “Se junte a nós no Jejum pela saúde de Paulinha”, diz a publicação.

Nos últimos dias, o cantor fez uma série de postagens pedindo orações para a melhora da cantora. “Acredito no poder da oração e no poder do milagre, vamos todos dar as mãos e clamar ao nosso Deus que na hora certa ele agirá”, declarou em uma.

“Minha irmã, não vejo a hora de poder ver você subir ao palco”, escreveu. “Estamos em orações constantes pela sua cura. Forças, abelhinha”, disse em outra.

Segundo boletim médico divulgado, a cantora sustenta quadro neurológico grave, respirando com suporte de aparelhos e sem sinais clínicos de instabilidade hemodinâmica”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Portal Sou de Sergipe (@portalsoudesergipe)

Fonte: CorreioBraziliense