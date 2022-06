A 3ª edição da FLITI ocorre em outubro em Tiradentes

Já está tudo confirmado para a 3ª Feira Literária de Tiradentes – FLITI. O evento ocorre entre os dias 06 e 09 de outubro, na cidade mineira de Tiradentes-MG. “Temos como principal objetivo ampliar o acesso da população a escritores locais e nacionais, editoras e livreiros. Esta feira literária propõe-se a popularizar o livro através da democratização do acesso, fomento à leitura, à arte, à cultura, além de incentivar o mercado econômico do setor”, explica Cristina Figueiredo, idealizadora do evento.

A 3ª FLITI que tem curadoria de Volnei Canônica celebra os 90 anos do escritor e ilustrador Ziraldo. A realização da Feira destaca-se como um espaço para apresentações artísticas e culturais, tais como: espaço para autógrafo, ciclo de palestras, contações de histórias, apresentações culturais e eventos artísticos literários paralelos.

É um evento cuja proposta principal é o incentivo à leitura e ao hábito de ler através do contato com autores, programações lúdicas e atividades literárias para todas as faixas etárias. São dias de imersão no universo do conhecimento e da cultura literária.

A FLITI está entre os principais eventos de difusão do livro e o incentivo ao hábito da leitura, proporcionando o contato com autores locais e do estado de Minas Gerais. A oportunidade de ler e ouvir histórias é uma importante e poderosa ferramenta de inclusão para crianças, jovens, idosos e pessoas com deficiência (PcD). A FLITI vem construir um novo olhar por meio da leitura e do universo literário.

Em suas duas edições, a FLITI recebeu mais de 12 mil pessoas. A expectativa para este ano é ainda maior.

Por meio da Lei Federal de Cultura a FLITI tem patrocínio da FIAT.

Nomes Confirmados

Entre os nomes confirmados para a 3ª edição da FLITI temos: Walcyr Carrasco, João Carrascoza, Roger Mello, Natália Borges Polesso, Leo Cunha, Tino Freitas, Joanna Penna, Marta Lagarta, Demóstenes Dumont, Rosana Mont’Alverne, Felipe Cavalcanti, Guto Lins, Zé Mauro Brant, Cidinha Silva, Olavo Romano e Helio de La Pena.

SERVIÇO

DATA: 06, 07, 08 E 09 DE OUTUBRO

LOCAL: Lago das Forras, Gramado do Santíssimo Resort, Largo das Mercês e no centro de Cultura Yves Alves, localizado no Centro Histórico de Tiradentes-MG

MAIS INFORMAÇÕES: 21 96404-9863 @flitifeiraliterariatiradentes