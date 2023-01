Ataques ao sistema elétrico brasileiro: torres de transmissão se tornam alvos

O começo de 2023 foi marcado por ataques a torres de transmissão de energia, foram registrados três casos no intervalo de uma semana, no Paraná, Rondônia e São Paulo, segundo informações divulgadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Os responsáveis não foram identificados e até o momento não se sabe a motivação dos ataques. O Governo Federal criou o Gabinete de Acompanhamento da Situação do Sistema Elétrico Brasileiro para monitorar e investigar a situação. Documentos da Aneel apontam indícios de sabotagem e vandalismo.

As torres de transmissão de energia têm um papel fundamental para abastecer as cidades. Elas são responsáveis por sustentar cabos e para-raios. No Brasil, a energia hidrelétrica, que é a matriz mais usada, é produzida em grandes usinas, viajando o país inteiro através dos cabos que formam uma linha de transmissão de mais de 150 mil quilômetros.

Por exemplo, a Usina de Itaipu, localizada no Rio Paraná e que ocupa espaço no território brasileiro e paraguaio, é a maior produtora de energia limpa e renovável do planeta. Uma das torres derrubadas no Paraná é responsável por transmitir a energia gerada em Itaipu para o Sistema Interligado Nacional.

As estruturas são de grande importância para o abastecimento elétrico de diversas famílias. Por enquanto, mesmo com as quedas, as empresas responsáveis pelas torres afetadas conseguiram contornar a situação e evitar interrupção definitiva nas regiões abastecidas por elas.

“As torres, assim como a central de controle, são vitais para que o trabalho realizado nas usinas chegue até a população. Em situações como essa, é necessário rever o sistema de segurança contra acidentes e ações humanas”, comenta o especialista e diretor comercial da franquia Energ Geradores, Bruno Teixeira Moreira.

Linha do tempo

Até o momento que esse texto foi finalizado (13/01), a cronologia de ataques em torres de transmissão de energia é a seguinte:

Noite de domingo (8): Relatório da Evolts informa que duas torres caíram em Rolim de Moura (RO) e Itapuã do Oeste (RO). Uma delas teve os cabos de sustentação cortados e outra foi derrubada. O documento aponta que há indícios de vandalismo;

Madrugada de segunda-feira (9): Em Medianeira (PR), outra torre caiu. O documento da Aneel também apontou indícios de vandalismo, pois não havia condições climáticas adversas capazes de derrubar a estrutura. A Agência encontrou danos em outras três torres próximas.

Terça-feira (10): Governo Federal cria gabinete de crise coordenado pela Aneel para monitorar e investigar a situação.

Tarde de quinta-feira (12): Peças de sustentação foram retiradas de uma torre em Rio das Pedras (SP). A estrutura não caiu, mas relatório preliminar também indica “tentativa criminosa de derrubar a torre”.