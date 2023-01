São Paulo 469 anos: programação gratuita celebra o aniversário da cidade

No dia 25 de janeiro, a selva de pedra paulistana completa mais um ano de existência. Fundada em 1554, a cidade de São Paulo passou por muitas mudanças ao longo dos anos, considerada hoje o polo econômico-cultural e a maior cidade do país. O feriado será na quarta-feira e para aqueles que não poderão viajar e descansar por um período de tempo mais longo, centros culturais na Avenida Paulista, como a Japan House São Paulo, o Centro Cultural FIESP (CCF), a Casa das Rosas, e são ótimas opções, livres e gratuitas, para visitar e conhecer mais a fundo a cidade.

Em uma das avenidas mais famosas e movimentadas da cidade, a Japan House São Paulo, instituição cultural responsável por ampliar o conhecimento e o contato com a cultura japonesa em solo paulistano, também oferece uma programação livre e gratuita para o feriado. Durante a visita ao espaço que representa a ligação entre os costumes e a modernidade da cultura japonesa, os visitantes podem conferir já no térreo a exposição A Arte do Ramem Donburi, em que todos os aspectos e elementos usados para a criação dos donburis (tigelas, em japonês), utilizados para servir o famoso ramem são exibidos, juntamente com exemplares decorados por mais de 40 artistas e artesãos.

No segundo andar, crianças e adultos poderão conhecer o engenheiro japonês Ken Endo, homenageado na mostra Tecnologia em Movimento por Xiborg. A exposição destaca um projeto de Endo no Laos, que permite que atletas locais compitam com próteses doadas por ele, além do programa de educação em escolas japonesas que convida alunos não-amputados a sentir na pele como é usar uma prótese, com a ajuda de um modelo feito especialmente para isso. Na mostra, os visitantes também poderão ter essa mesma experiência com a supervisão da equipe do educativo da JHSP.

Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

Também na Avenida Paulista, o Centro Cultural Fiesp tem duas exposições livres e gratuitas em cartaz. Uma delas é Paisagem Construída: São Paulo e Burle Marx, dividida em três eixos que trazem ênfase aos projetos de ecologia urbana pensados por Roberto Burle Marx para a cidade de São Paulo, além de propostas nunca executadas para espaços públicos como o Parque Trianon, o Parque Ibirapuera e o Vale do Anhangabaú, e conta com acervo do Instituto Burle Marx.

Já a outra exposição é a mostra Cidades Líquidas, do artista Gustavo Minas, que apresenta 55 fotografias que capturam a percepção dele sobre o cotidiano em uma metrópole, os impactos nas formas de vida e em como os indivíduos se relacionam. Nela, os visitantes podem refletir sobre os elementos que costumam ser desprezados no dia a dia nas cidades.

Outro espaço que também é a cara de São Paulo e está com uma programação literomusical especial para a data é a Casa das Rosas. A instituição irá receber a apresentação Pauliceis: Canta Tua Aldeia, do grupo Canto Livro, o espetáculo Viola Antopofágica, com Edu Viola e Lou Calheiros, e uma apresentação de poesia falada feita especialmente para a ocasião pelo grupo Poetas Ambulantes.

Serviço:

Japan House São Paulo

Horário de funcionamento: terça a sexta-feira, das 10h às 18h | Sábados, das 9h às 19h | Domingos e feriados, das 9h às 18h

Endereço: Avenida Paulista, 52

Entrada gratuita.

Centro Cultural Fiesp

Horário de funcionamento: quarta a domingo, das 10h às 20h

Endereço: Av. Paulista, 1313, São Paulo – SP

Casa das Rosas

Horário de funcionamento: 14h às 18h

Endereço: Avenida Paulista, 37

Entrada gratuita.

Mais informações em https://www.casadasrosas.org.br/