Bruno Rosas integra vice-presidência da nova gestão da ABIMAQ

Há 85 anos, a ABIMAQ – Associação Brasileira da Indústria de Máquinas, entidade que atua em parceria com o Sindicato Nacional da Indústria de Máquinas – SINDIMAQ – vem apoiando o desenvolvimento da indústria nacional de máquinas e equipamentos. Reúne mais de 9 mil empresas e, por meio das diversas câmaras, segmentadas por tipo de atividade industrial, promove o crescimento deste mercado com foco na inovação tecnológica e na geração de negócios.

Após presidir, por mais de três anos, a Câmara Setorial de Máquinas e Equipamentos para Postos de Serviços e Soluções de Abastecimento – CSMEPS – da associação, o executivo chega à diretoria com a intenção de apoiar, particularmente, a jornada do setor no cumprimento do compromisso global de redução de emissões, muito alinhado com a visão da própria Gilbarco Veeder-Root.

“A ABIMAQ possui conselhos como o de Oil & Gas, Cidades Inteligentes, Hidrogênio, Energias Alternativas e Automobilístico, por exemplo, que dialogam constantemente para apoiar o desenvolvimento sustentável do país. Entendo que posso ser multiplicador das melhores práticas que já vem sendo adotadas, globalmente, pela Gilbarco Veeder-Root, que pertence a um grupo totalmente focado na mobilidade inteligente, contribuído de fato na agenda de descarbonização e controle das emissões”, afirma Rosas.

Ele iniciou sua carreira na Gilbarco Veeder-Root como Gerente de Contas, em 2004, e, em 2006, atuou como Gerente de Vendas, Marketing e Contas Estratégicas. Em 2013, assumiu a direção da Gilbarco Veeder-Root Chile, posição que acumulou com o desafio da direção de mineração da empresa na América Latina. De 2016 a 2018, foi Diretor de Crescimento para América Latina do Grupo Fortive, holding a qual a Gilbarco Veeder-Root pertencia – atualmente a empresa faz parte da holding Vontier. Em 2018 assumiu a direção de marketing da Gilbarco Veeder-Root para a América Latina; para contribuir no projeto de transformação da empresa; cargo que ocupou até chegar à presidência em julho do ano passado.

A participação ativa em entidades de classe também faz parte da sua carreira: antes de presidir a CSMEPS, foi presidente da CEDAC – Comissão de Estudos de Distribuição e Armazenamento de Combustíveis do IBP (Instituto Brasileiro de Petróleo) e coordenador técnico do SINDICOM (Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e de Lubrificantes).

A gestão da nova diretoria eleita da ABIMAQ será pelos próximos quatro anos.