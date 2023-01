Church’s Texas Chicken® e Texas Chicken™ refletem sobre o sucesso em 2022, enquanto visam um crescimento contínuo em 2023

A empresa Cajun Operating, a operadora da Church’s Texas Chicken® e de sua marca irmã Texas Chicken™, finalizaram 2022 em alta com vários contratos de expansão promissores e marcos comemorados, buscando continuar em seu caminho de sucesso em 2023.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230131005015/pt/

“Após olhar para trás em 2022 e as inúmeras conquistas que tivemos, nossa equipe visa o futuro de nossa marca”, disse Tim Waddell, vice-presidente executivo de negócios internacionais. “Estamos nos esforçando por um ano brilhante de crescimento contínuo e a comemoração dos marcos mais importantes, enquanto expandimos o amor pelas marcas ao redor do mundo.”

Church’s Texas Chicken® e Texas Chicken™ são marcas conhecidas pelos sabores ousados que vêm direto do coração do Texas. As marcas completaram um ano recorde em 2022, abrindo 75 novos restaurantes a nível internacional. Atingir este novo recorde foi resultado direto do trabalho duro de franqueados entusiasmados, cuja dedicação destacou contratos renovados no Canadá, Malásia, Nova Zelândia e Oriente Médio.

Tendo em mente a alta qualidade de serviço e a eficiência, o franqueado local PTTOR lançou a nova iniciativa Texas Chicken Express™ na Tailândia. O conceito de local com menu menor e reduzido foi introduzido em setembro de 2022. A Texas Chicken Express™ oferece aos frequentadores um novo modo atraente de estar satisfeitos com as diversos itens favoritos da Texas Chicken™ e ofertas de menus localizados em um modelo de restaurante redesenhado, destinado a melhorar a eficiência da experiência do cliente.

Para concluir um ano de notícias positivas, a Malásia e o Vietnã obtiveram marcos excepcionais este ano, ao comemorar 10 anos de presença da Texas Chicken™ em cada país. Para comemorar uma década trazendo deliciosos produtos de frango frito de alta qualidade aos locais, o franqueado do Vietnã, Mesa Asia Pacific Trading, abriu seu 30o restaurante e organizou o Crunchy Night Music Festival. Por fim, a marca comemora seu franqueado, Texas Chicken Malaysia, ganhando o prêmio da marca Gold Putra em 2022, o prestigiado “Prêmio de Escolha do Público” do país, no qual os vencedores são determinados pelos clientes malaios.

Após um ano de sucesso, repleto de conquistas e comemorações, a Cajun Operating, através de suas marcas Church’s Texas Chicken® e Texas Chicken™, olha para o futuro com a esperança de continuar expandindo a novos países e introduzindo os sabores ousados do Texas em novos mercados mundiais.

Sobre a Church’s Texas Chicken® / Texas Chicken™

Fundada em San Antonio, TX, em 1952 por George W. Church, Church’s Texas Chicken®, junto com sua marca irmã Texas Chicken™ sobretudo fora dos EUA, são uma das maiores redes do mundo de restaurantes de frango com serviço rápido. As marcas são especializadas em frangos original e picante preparados na hora ao longo do dia em pequenas porções empanadasàmão e em ambos os lados, tenders, sanduíches, Honey-Butter Biscuits™ feitos do zero e recém-assados, bem como acompanhamentos clássicos e caseiros, tudo a um excelente preço.Texas Chicken™ e Church’s Texas Chicken® têm mais de 1.500 locais em 26 países e mercados mundiais, além de vendas em todo o sistema de mais de US$ 1 bilhão. Para mais informação sobre a Church’s Texas Chicken®, acesse churchstexaschicken.com. Para informação sobre a Texas Chicken™, acesse texaschicken.com. Para obter informações sobre como se tornar um franqueado da Church’s Texas Chicken, acesse https://www.churchs.com/franchising/.

