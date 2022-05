Dados mostram a importância da rotina de feedback em uma startup

A rotina de uma startup pode ser muito agitada por diversos fatores, lidar diariamente com grandes expectativas em relação a resultados e crescimento mais imediatistas, e por isso precisam ser mais ágeis que empresas tradicionais ao rever seus processos e pontos de melhoria. Em em pesquisa realizada em 2022 pela ThoughtExchange,79% dos entrevistados valorizam ter um gestor que se preocupa tanto com seu desenvolvimento pessoal como seu desenvolvimento profissional.

Grandes expectativas podem gerar em seus funcionários pressão em relação às suas entregas e insegurança relacionada ao desempenho dentro da empresa, por isso, faz-se necessário que exista essa cultura de feedback que visa esclarecer ao colaborador sobre seu desempenho e expectativas. Segundo pesquisa , cerca de 43% dos funcionários mais engajados recebem feedbacks de suas atividades ao menos uma vez na semana.

Diego Cidade, CEO e fundador da HRTech, Academia do Universitário, relata que o dia a dia da empresa é corrido, mas mesmo assim, considera imprescindível esse momento de feedback. “O feedback é importante para ambos, não só para o colaborador mas para o gestor também, é um momento que você está ali para falar mas principalmente para ouvir, no feedback deve-se trabalhar a escuta ativa, ou seja, escutar o que está sendo dito e entender como aquela informação que está sendo passada vai ser construtiva para os próximos passos.”, explica Diego.

O CEO acrescenta que além dos tradicionais encontros para feedbacks, existem ferramentas e plataformas que auxiliam a startup a criar essa rotina de feedback, são plataformas focadas em avaliação de desempenho, gestão de metas, pesquisas, feedbacks, 1:1s, PDI, Planejamento de Sucessão e People Analytics. Na plataforma, semanalmente os colaboradores preenchem progresso em projetos, prioridades da semana, avaliam seu desempenho e podem enviar ou receber elogios para outros membros da empresa, facilitando o alinhamento da equipe.

Outro ponto a ser levantado sobre o assunto é o feedback positivo, que tem um grande impacto no profissional e gera mais resultado para a empresa. Em pesquisa realizada pela Pulses, empresa especializada em medição de clima organizacional, em um levantamento com 120.000 funcionários de empresas de diferentes portes e segmentos, revela que colaboradores que se sentem satisfeitos com a frequência e a qualidade do reconhecimento são 2,4 vezes mais engajados.