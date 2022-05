Fintech EduPay ajudará escolas que sofrem com inadimplência

O EduPay, fintech voltada à gestão financeira de escolas do Brasil, lançou ontem (10) uma frente de apoio financeiro as escolas. A mensalidade garantida vai oferecer receita previsível todos os meses as escolas, mesmo que haja inadimplência das mensalidades por parte dos pais. O lançamento acontece na Bett Brasil, evento que reunirá até a sexta-feira (13) mais de 3 mil educadores e gestores para debater educação e tecnologia. “Devido à pandemia, estimamos que hoje 70% das escolas têm problemas para fechar as contas. O nosso objetivo é promover a mensalidade garantida, garantindo receitas previsíveis todos os meses para as escolas”, é o que garante o Anderson Morais, CEO da startup.

As escolas passarão por um processo de análise da gestão financeira. Após a aprovação, receberão mensalmente a receita garantida, mesmo que as famílias atrasem os pagamentos, com um desconto de administração que será variável de acordo com o tamanho e gestão da escola. A fintech assume, então, o processo de cobrança das mensalidades junto às famílias. “A expectativa do EduPay mensalidade garantida é de, no primeiro ano de atuação, apoiar cerca de 600 escolas no Brasil, o que geraria previsibilidade financeira na gestão de 200 mil alunos e gerenciando recebíveis de aproximadamente R$250 milhões”, afirma o CEO.

A gestão financeira é um desafio nesse segmento, já que as escolas geralmente são administradas por profissionais de educação e passam por problemas de gestão como: falta de equipe especializada para cobranças, baixo fluxo de caixa, custos altos com fornecedores, gastos com reformas e pagamento de pessoal. “Com segurança financeira, as escolas poderão planejar expansões e gerenciar melhor o tempo, focando na área pedagógica”, destaca Morais.

O EduPay é uma plataforma de gestão de pagamentos de escolas do Brasil. Hoje atua no processo de inovação, automação e relacionamento das cobranças escolares, com funcionalidades como: diversificação dos meios de pagamento (boleto, Pix e cartão de crédito), cobrança de juros e multas automáticas. Seu desenvolvimento é feito em conjunto com a edtech Agenda Edu, plataforma de comunicação e engajamento escolar que atende mais de 3 mil escolas e conta com 2 milhões de usuários. “Nosso objetivo é que a rotina e a comunicação da escola caminhem junto com a gestão financeira e estejam sempre em dia”, conta Anderson Morais.

A Agenda Edu também vai apresentar novidades ao mercado durante a Bett Educar, que acontece de 10 a 13 de maio, em São Paulo. As integrações com sistemas de gestão empresarial como TOTVs e ActiveSoft e logins integrados com Microsoft, Apple e Google estão entre as inovações do aplicativo. As atualizações pretendem gerar maior praticidade, automação de processos e otimização do tempo da gestão e comunicação escolar.