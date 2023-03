Igualdade de gênero ainda é um desafio na área de tecnologia

A AME (Associação de Mulheres Empreendedoras) é uma organização sem fins lucrativos, que tem como objetivo apoiar e empoderar mulheres empreendedoras no Brasil. A ONG foi fundada por Cristina Boner em 2004 e, desde então, vem trabalhando o desenvolvimento e crescimento feminino. Uma das missões da associação é oferecer às mulheres brasileiras “o direito a uma oportunidade de ascensão socioeconômica, com liberdade e segurança”.

Além disso, a AME atua com treinamento de mulheres com baixa renda para ingresso no trabalho, da mesma maneira que atua no combate à violência contra o público feminino. Em 2009, junto à lei Maria da Penha, também foi criado por Boner o Projeto Maria da Penha.

O Dia Internacional da Mulher, comemorado anualmente no dia 8 de março, tem o objetivo de celebrar as conquistas sociais, políticas e culturais das mulheres, além de destacar a luta por igualdade de gênero e o empoderamento feminino. De acordo com o GEM (Global Entrepreneurship Monitor), as mulheres representam quase metade dos mais de 43 milhões de proprietários de pequenos negócios no Brasil.

Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

Apesar da mulher ter ganhado bastante espaço, a igualdade de gênero ainda é um desafio no mercado de inovação e tecnologia. É o que mostra o relatório elaborado pelo hub Distrito, em parceria com a Endeavor e a B2Mamy, onde apenas 4,7% das startups brasileiras são fundadas exclusivamente por mulheres.

Segundo a presidente do conselho fiscal do Grupo Drexell, Cristina Boner, as mulheres vêm lutando há anos por igualdade social e por mais espaço no mercado de trabalho. Mas, apesar dos grandes avanços e conquistas, ainda existem muitos desafios a serem enfrentados.

“Essa luta, entretanto, tem um importante aliado: o empreendedorismo feminino. Esta novidade e dinâmica do mercado tem aberto possibilidades nunca experimentadas”, destaca.

Boner acredita que quando se tem um objetivo, as barreiras enfrentadas são oportunidades de crescimento. “Nunca parem de estudar e se aperfeiçoar. E sempre procure atuar naquilo que lhe gera satisfação financeira e pessoal, que esteja alinhado com sua crença e suas convicções”, aconselha.

Saiba mais: www.cristinaboner.com.br