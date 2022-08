Interlagos é palco do primeiro carro esportivo elétrico do Brasil

As preocupações com o meio ambiente e os gases poluentes emitidos pela combustão dos veículos movidos a álcool ou gasolina fazem cada vez mais parte da sociedade, tornando esses veículos verdadeiros vilões. Diversos países já se preparam para a extinção dos veículos a combustão.

Diante desse cenário, os veículos elétricos ganham cada vez mais espaço e o Brasil começa a engatinhar no assunto. Pensando em conquistar esse mercado, a startup Trelus Motors, localizada em Porto Feliz/SP, criou o primeiro protótipo de carro esportivo elétrico do Brasil, que foi apresentado pela montadora no Autódromo de Interlagos/SP no último domingo (21) e que será produzido em série no país. A expectativa é que a produção em larga escala comece no segundo semestre de 2025. “Estamos fazendo todos os testes de segurança antes para que ele possa ser produzido e vendido em escala”, explica Michel Zangeronimo, CEO da Trelus Motors.

Segundo Michel, o Brasil é um país grande e diverso, com alto potencial acadêmico, econômico e ambiental. A hora é de trabalho conjunto entre a iniciativa pública, privado e acadêmico, para que acelere o desenvolvimento de novas tecnologias. O Acordo de Paris, compromisso mundial com as mudanças climáticas, conta com 125 países, entre eles o Brasil; e tem como principal objetivo reduzir as emissões de gases de efeito estufa.

O Brasil se comprometeu a cortar 37% das emissões até 2025 e atingir o status neutro de emissões até 2060, mostrando a necessidade da inserção no mercado dos veículos elétricos.