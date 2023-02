Investidor institucional de PIPE com US$ 2 bilhões em compromissos de financiamento executados lança empresa de investimento em ativos digitais

A Alpha Blue Ocean (“ABO”), com sede nas Bahamas e Dubai, anunciou o lançamento de uma nova empresa de investimento privado, a ABO Digital, que irá oferecer soluções alternativas de financiamento a empresas em estágio inicial e de alto crescimento no espaço de ativos digitais.

Ao aproveitar a experiência da ABO como investidor estruturado de Investimentos Privados em Capital Público (PIPE), com mais de US$ 2 bilhões em compromissos de financiamento executados a nível mundial nos últimos cinco anos, a nova ABO Digital trará experiência a nível institucional ao setor de ativos digitais e blockchain.

A ABO Digital irá oferecer soluções de financiamento inovadoras e flexíveis que darão aos projetos de blockchain acesso a mais opções para levantar capital. Esta nova forma de financiamento atende a uma necessidade do mercado de criptomoedas, sobretudo devido às condições atuais do mercado.

Amine Nedjai, Diretor Executivo da ABO Digital, disse: “Este é um importante momento para o espaço de ativos digitais. Estamos no meio de um mercado em baixa, mas continua havendo um sólido desenvolvimento mediante protocolos inovadores. Muitos grandes investidores, como capitalistas de risco, terão sofrido perdas com o recente contágio de crédito criptográfico. Isto reduz o grupo de capital de crescimento disponível para projetos de criptomoeda que a ABO Digital irá ajudar a preencher. Vemos um desenvolvimento interessante em jogos eletrônicos, já que os projetos estão trabalhando em tokennomics mais sustentáveis, o que pode ajudar a impulsionar a adoção, bem como o uso prático de tokens não fungíveis. Esperamos que o DeFi continue chamando a atenção neste espaço, provando sua robustez durante a crise atual, enquanto continua inovando e encontrando soluções pragmáticas, como acessoàliquidez para partes interessadas da ETH. Esta difícil situação de mercado, junto com nossa perspectiva positiva, torna o momento perfeito para lançar a ABO Digital, permitindo que as entidades neste espaço promissor obtenham os fundos de que precisam para construir.”

O lançamento oportuno da ABO Digital se alinha às expectativas de que o espaço de ativos digitais saia desta crise mais forte no próximo ciclo. Com alguns dos principais atores que dominaram o espaço de investimento nos últimos anos, a ABO Digital traz uma nova experiência e um modo alternativo para que os projetos financiem seu desenvolvimento e expansão.

