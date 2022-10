Planejamento financeiro: consórcio possibilita investimento sem juros

O consórcio permite que as pessoas adquiriram, reformem ou construam a casa própria, comprem um novo carro ou planejem a aposentadoria, por meio de uma carteira imobiliária. Atualmente, a modalidade possibilita a realização de quase tudo, desde a compra de uma casa até alguns serviços, como uma pequena reforma no imóvel, uma viagem, uma festa, uma cirurgia plástica ou um tratamento dentário. Segundo dados divulgados pela Associação Brasileira das Administradoras de Consórcio (ABAC), a venda de novas cotas, entre janeiro e agosto de 2022, apresentou alta de 11,3%, em relação ao mesmo período do ano anterior.

Os critérios de escolha do consórcio, pelos clientes, vão desde valores atrativos das parcelas até a facilidade de realização do bem ou serviço desejado. “Os interessados têm a possibilidade de contemplação por sorteio e, também, de oferecer lances, podendo embutir parte do valor ofertado utilizando a carta de crédito”, afirma José Climério Silva Souza, Diretor Executivo do Consórcio Nacional Bancorbrás. A prestação é constituída pelo fundo comum – valor pago pelo consorciado para formar a poupança que será destinada à compra do bem ou serviço -, pela taxa de administração e por um fundo de reserva.

Os clientes podem escolher entre diversos valores de carta de crédito, de acordo com o seu poder de compra. “Isso possibilita que o consorciado se planeje, sem deixar que a compra por impulso atrapalhe seu planejamento financeiro”, aponta.

Nos planos de imóveis é possível usar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para oferta de lance ou para complementar o valor do crédito. Já nos planos de serviços, os clientes definem para qual finalidade será destinado o valor da carta. Segundo informações da ABAC, pequenas reformas de residências têm sido as principais motivações de procura do consórcio de serviços, ultimamente, com viagens, saúde e estética vindo logo em seguida. “A alta na venda de novas contas mostra que brasileiros descobriam o consórcio como uma forma de investir o seu dinheiro”, finaliza José Climério.