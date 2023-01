Rodrigo Catuaba, tatuador fluminense é o campeão da 10ª Tattoo Week Rio

Fluminense de Nova Friburgo, Rodrigo Catuaba, 38 anos, venceu a edição 2023 da Tattoo Week Rio na categoria de melhor tatuagem do evento. O trabalho autoral trouxe detalhes e cores, mostrando todo o talento do tatuador, que se apaixonou pela arte na pele há 16 anos. O prêmio foi o troféu da Tattoo Week, materiais e equipamentos de patrocinadores do evento e uma vaga na convenção da Tattoo Week em Nova York, no Empire State, Estados Unidos, em maio.

Catuaba ficou conhecido nas redes sociais por tatuar o rosto de famosos e se tornou muito procurado nos últimos anos por se especializar em realizar tatuagens de celebridades, com riqueza de detalhes. Ele já fez desenhos com o rosto de Anitta, Juliana Paes, Marina Ruy Barbosa, Ivete Sangalo, Bruna Marquezine, Keith Richards, Neymar entre outros famosos.

Segundo Enio Conte, presidente e idealizador da Tattoo Week, o concurso objetiva dar visibilidade e credibilidade à arte da tatuagem, apresentar seus artistas e todo o mercado da arte na pele, que cresce 25% ao ano no país. ”O Brasil se coloca hoje no mundo com os melhores tatuadores. Uma arte criativa, única, que só os artistas brasileiros sabem criar”, destaca.

Tatuagem de Catuaba também é amor

O trabalho de Catuaba vai muito além de tatuar rostos com detalhes que beiram a perfeição. Desde 2014 o artista mantém o Projeto Florescer, que oferece tatuagens gratuitas a mulheres que fizeram mastectomia –remoção total ou parcial da mama – em decorrência de câncer, reconstruindo aréolas.

Ação de doação na Tattoo Week Rio atendeu em sua maioria homens trans para reconstrução da mama

A 10ª edição do maior evento de tatuagem do mundo teve como marca registrada a solidariedade. O projeto social fechou com a doação de 101 tattoos de segurança, 78 micropigmentações de sobrancelhas e 19 de aréolas, sendo 12 de homens trans. O projeto é uma parceria da Tattoo Week com a Tattoo do Bem e Arte com paixão, da micropigmentadora Ana Savoy.

A Tattoo Week doou toneladas de alimentos para a Mangueira do Amanhã e para a Secretaria de Assistência Social do Rio, que irá abastecer 32 abrigos municipais.

Tattoo Week lança Manual de Boas Práticas na Tatuagem

A Tattoo Week lançou de forma inédita o “Manual de Boas Práticas na Tatuagem”, um e-book gratuito, para orientar os tatuadores sobre o que pode e o que não pode na arte na pele considerando as leis brasileiras. “Com o Manual, os artistas poderão exercer sua profissão sem temer censura”, destaca o advogado Helder Galvão, especialista em direito autoral e direito de imagem, e que chancela o documento.

Para baixar o material, basta acessar tattooweek.com.br, no canto superior direito, clicar na aba “Explore” e em seguida, “E-book”. Ao realizar o passo a passo, o material será baixado automaticamente.

Lei 7748/22 inclui a Tattoo Week no calendário oficial de eventos do Rio

O prefeito Eduardo Paes sancionou a Lei 7748, de 26/12/22, que incluiu a Tattoo Week no calendário oficial de eventos do Rio. O projeto de lei foi de autoria do presidente da Câmara Municipal do Rio, Carlo Caiado.

A Tattoo Week em maio, terá participação na convenção de tatuagem em Nova York; em julho promove a Tattoo Week Online; em outubro realiza a Tattoo Week São Paulo e em dezembro reúne os tatuadores favoritos do ano de 2023, evento similar ao “Oscar” da tatuagem. Também escolheu Brasília como a próxima cidade a receber o evento em decorrência de votação dos tatuadores e do público.