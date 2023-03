Teatro Amazonas é apontado como edifício mais bonito do Brasil

O site Angi realizou um levantamento das recomendações do TripAdvisor para eleger os prédios mais bonitos do mundo e de cada país. No ranking mundial, o primeiro lugar foi para a Igreja da Sagrada Família, em Barcelona, na Espanha. Enquanto no Brasil, o campeão segundo os turistas é o Teatro Amazonas, localizado no centro de Manaus (AM).

Para chegar ao resultado, a equipe do Angi analisou as reviews deixadas no TripAdvisor que mencionavam a palavra “beautiful” (PT: bonito) e a partir disso identificou os edifícios que mais eram mencionados em suas respectivas regiões. 132 países e todos os estados dos Estados Unidos passaram pela triagem.

Teatro Amazonas

Inaugurado em 31 de dezembro de 1896, o Teatro Amazonas tem arquitetura no estilo renascentista e foi uma das expressões arquitetônicas responsável por dar a Manaus o título de “Paris dos trópicos”. O Teatro foi tombado como patrimônio histórico pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) por representar o apogeu da cidade durante o período conhecido como Ciclo da Borracha, que começou por volta de 1879.

“Reconhecimentos populares como esse apenas reforçam a importância que o IPHAN já deu para construções tão relevantes, como é o caso do Teatro”, explica o especialista em restauração predial, engenheiro e fundador da Repinte, Paulo Sérgio Ramalho.

Ele comenta que a procura de visitantes também é uma forma de incentivar a conservação. “Com 127 anos de idade, a estrutura precisa de conservação e restauração constantes. O fluxo de visitantes mostra que, além da importância histórica, o Teatro também é um chamariz para turistas e isso reforça a necessidade de preservar esse patrimônio tão relevante para a história de Manaus”, finaliza Ramalho.

Agenda

Ao longo do ano, a construção recebe cerca de 288 mil visitantes. Segundo a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Amazonas, ele está apto para receber pessoas com deficiências visuais, físicas e auditivas. A entrada inteira custa R$ 20 e a meia R$ 10, mas os amazonenses que tiverem comprovação de naturalidade estão isentos de taxas.